Пекин, 2 ноября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В Китае завершается строительство новейшего авианосца на верфи Guangzhou Shipyard International в южной провинции Гуандун. Об этом 1 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

Уточняется, что у корабля необычный размер. По словам экс-командира подводной лодки ВМС США Томаса Шугарта, он существенно меньше предыдущих китайских авианосцев и десантных кораблей типа 075. Военный не исключил, что в КНР построили первый в мире «гражданский» авианосец для океанографического исследовательского судна.

Отмечается, что впервые информацию о строительстве обнародовало издание The War Zone. Основываясь на спутниковых снимках, эксперты вычислили предполагаемы параметры корабля. Его длина составляет порядка 200 м, а ширина — около 40 м. Большой «главный остров» расположен с правой стороны от центра палубы, остров поменьше находиться ближе к носу.

Как сообщало ИА Регнум 11 октября, в России разработали концептуальный проект новейшего авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Проектирование судна, получившего название морской авианесущий комплекс, завершили два года назад. Специалисты продолжают вести научное сопровождение проекта авианесущих кораблей.

На данный момент в боевом составе ВМФ действует единственный авианосец ― «Адмирал Кузнецов». Сейчас он находится на ремонте и модернизации.