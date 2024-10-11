Москва, 11 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В России разработали концептуальный проект новейшего авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России. Его представил Крыловский государственный научный центр. Об этом 11 октября сообщил генеральный директор центра Олег Савченко.

Олег Ласточкин/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что проектирование судна, получившего название морской авианесущий комплекс, завершили два года назад. Специалисты центра продолжают вести научное сопровождение проекта авианесущих кораблей.

На данный момент в боевом составе ВМФ действует единственный авианосец ― «Адмирал Кузнецов». Сейчас он находится на ремонте и модернизации.

Отмечается, что пока решение о строительстве нового авианосца не принято.

Как сообщало ИА Регнум, до конца 2024 года в Военно-морской флот (ВМФ) России войдут 50 новых кораблей. Как заявил замглавы министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, в список войдут лодки, а также малые ракетные корабли и обеспечивающие суда. В прошлом году в состав российского флота вошли 32 корабля.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что на российских верфях в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. Глава государства подчеркнул, что российское судостроение вышло на новый важный этап — серийное производство боевых кораблей разных классов.

Алексей Рахманов, занимавший на тот момент пост главы Объединённой судостроительной корпорации, заявил, что возвращение авианосца «Адмирал Кузнецов» в состав военно-морского флота состоится в 2024 году. Ремонт и модернизация корабля началась в 2017 году.