Москва, 2 ноября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Киноактриса Лидия Ильина, известная по ролям в сериале «Склифосовский» и «Интерны», скончалась 1 ноября.

Кадр из видео Лидия Ильина

Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Актрисе было 77 лет.

Ильина известна по ролям в сериалы «Интерны», «Ивановы-Ивановы», «Тест на беременность — 2», «Полярный», «Склифосовский», «Война семей», «Гусар», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Жуки-3», «Кафе «Куба», «Кибердеревня». Последней её работой стал сериал «Галя, у нас отмена — 2». На протяжении жизни она играла в ТЮЗе и преподавала актерское мастерство в школе.