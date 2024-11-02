Харьков, Украина, 2 ноября, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Полковник полиции погиб в результате взрыва в центре Харькова. Об этом 1 ноября заявила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Утверждается, что ещё 26 сотрудников украинской полиции получили ранения. Взрыв прогремел около 16:15 по местному времени (совпадает с мск).

Министерство обороны России на данный момент не сообщало о каких-либо ударах по территории Харькова. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, используемым в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Минобороны сообщило, что российские военные в течение недели с 26 октября по 1 ноября нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, Вооружённые силы РФ поразили центр управления беспилотными системами Генерального штаба ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА, склады горючего и боеприпасов.

Также авиация Воздушно-космических сил России и ракетные войска нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области, поразив районы сосредоточения и резервы 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады теробороны ВСУ.