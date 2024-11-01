Москва, 1 ноября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про русскую падающую башню, шоколадные пельмени, охоту на страуса в лесах Коми и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

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Центральный федеральный округ

Необычную игру придумали подростки в Брянске. Почти каждый день компания ребят приходит на автомойку и обливается водой, словно машины. И если летом жители нормально к этому относились, но сейчас волнуются: холодно, дети могут заболеть. «Квадроберы? Пфф, вчерашний день. Квадроколёсеры! Лишь бы бензином питаться не начали», — смеется «Страновед».

В Костромской области появилась собственная падающая башня: она водонапорная и падает в поселке Дружба. Что особенно неприятно, падает в сторону детского садика. «ЧП Кострома» рассказывает, что башня накренилась примерно на метр, по ней идут вертикальные трещины. Садик пришлось временно закрыть, территорию оцепили.

Целое никотиновое поле открыли на Орловщине. По словам «Орлиного взора», поле нашли жители рядом с лесом: здесь на почве валялись тысячи пачек сигарет. Скорее всего, кто-то выбросил их как контрафакт, а, может быть, целая деревня решила бросить курить…

Северо-Западный федеральный округ

Живущая в северной столице мать-одиночка случайно наткнулась на эротическое видео с участием своего четырнадцатилетнего сына. Возмущенная, она отправилась в полицию, потребовала найти причастных и наказать за вовлечение ребенка в порноиндустрию. «Как именно женщина нашла ролик, неизвестно», — отмечает «Питерач».

В Вологодской области у пассажира поезда, ехавшего в Архангельск, стащили рюкзак. Интересно содержимое: в рюкзаке кроме продуктов было сто лотерейных билетов, пишет «Онлайн Вологда». Может быть, среди них были и выигрышные, но воришка это вряд ли узнает: его уже нашли и задержали. Билеты вернутся законному владельцу.

Психоделическая новость пришла из Республики Коми: в лесах идет охота на страуса эму. Зовут его Васей. «ТопГан» сообщает, что страус сбежал с фермы, выбив забор. Теперь его пытаются найти, особенные надежды возлагая на тепловизор: Вася пуглив и хорошо прячется. О страусе уже предупредили местных жителей, чтобы не испугались, если встретятся с Васей.

Приволжский федеральный округ

Газированная вода, без преувеличения уникальная, появилась в Дзержинске Нижегородской области. Вот только никто ей не радуется. Дело в том, что из газовых конфорок стала вместо газа идти вода. Идти настоящими фонтанами, уточняет «Нижний без цензуры». Кажется, причиной стало неверное подключение кем-то из жителей газовой колонки.

Сырное преступление века стряслось в Ульяновске: мужчина стащил из магазина 12 упаковок сыра. Несколько упаковок съел, а что не съел, раздал прохожим. «Интересно, что думали ульяновцы, получая в подарок сыр?» — удивляется «Ульяновский патриот».

Южный федеральный округ

В городе Новоаннинский Волгоградской области разразился похоронный коллапс. Здесь закрылся единственный на район морг. Причина — отпуск единственного врача, передают «Новости Волгограда». Пока он отдыхает, тела умерших возят почти за сто километров в соседний район, потом везут обратно — на кладбище.

Красивая цифра получилась у коммунальщиков Волгограда и области: они должны за год отремонтировать 666 подъездов. По словам «Сталингумрака», работы уже закончили по 453 адресам, по остальным они находятся в финальной стадии. Переживать о зловещей цифре нет оснований.

Трехдневную дорожную пробку в Краснодаре устроил некто Марат Абдюшев: он искал закладку и ударил кирпичом полицейского. Объявили розыски, перекрыли дороги. Из-за «закладчика» страдали полтора миллиона человек, особенно сотрудники правоохранительных органов, которые целыми сутками были на работе. Поймали. По словам «Кубанской телеги», теперь имя «Марат» для многих в городе станет синонимом дискомфорта, раздражения и опозданий.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Такое можно увидеть только у нас», — пишет «Каспийск 24» про подъезд в Каспийске. Жильцы выставили на лестничную площадку кухню, где готовят еду, моют посуду. В самом деле очень экзотично и экономично.

Уральский федеральный округ

В Тюмени в больницу пришла женщина 48 лет, пожаловалась на опухоль в животе, которую посчитала раком. Врачи посмотрели и поняли: беременность. Интересно, что дама считалась бесплодной.«Вспоминается известная фраза: шутки шутками, но могут быть и дети», — комментирует «Столица деревень».

Сибирский федеральный округ

Некрасиво и по злому встретили Хеллоуин некоторые граждане Барнаула. Они сбросили на припаркованную возле дома машину тыкву. Тыква разлетелась на куски, на машине, кажется, серьезных повреждений нет, передает «Толк». Но все равно некрасиво: вдруг попало бы по прохожим…

Не надо злить историков! К такому выводу можно прийти благодаря студенту истфака Омского университета, который не сдал в четвертый раз экзамен и распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. «Типичный Омск» пишет, что студенту грозит не только отчисление, но и до семи лет тюрьмы. Он вполне сможет изучить, были такие прецеденты ранее или проступок — первый в своем роде.

«Узник Абакана» передает пугающую статистику: каждый второй водитель автобуса в Хакасии оказался нарушителем. Некоторые выходят в рейс пьяными, у других не работают в машине тормоза, немало тех, кто перерабатывает в нарушение правил. Все это результаты рейда полиции. Действительно пугающая статистика. Хакасский автобус вполне может соперничать с вампирами или зомби.

«Кстати, Иркутск» радуется гигантскому бобру. Его скульптуру поставили в одном из сел. Весит она 4,5 тонны и установлена по случаю того, что прежде здесь находился заказник для бобров. Бобрам, кажется, помогли. В любом случае они стали символом села.

Дальневосточный федеральный округ

В Улан-Удэ изобрели шоколадные пельмени, вернее, буузы. Собственно это просто конфеты, которые сделаны в виде буузов. Шоколад в них дубайский. «Дубайские шокобуузы» выпущены местной кондитерской в небольшом числе, для любителей экзотики, пишет «Весь Улан-Удэ».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 8 ноября.