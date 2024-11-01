Луганск, 1 ноября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В ходе реализации народной программы «Единой России» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионах были обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств.

ER.ru Луганская Народная Республика. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета Владимир Якушев пообещал, что инициатива будет реализовываться и в дальнейшем при участии ЕР. Её финансовое обеспечение прописано в бюджете на ближайшие три года, пишет Transsibinfo.

ER.ru Луганская Народная Республика. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Якушев уточнил, что 180 миллиардов рублей будет выделено на масштабирование комфортной городской среды на уровне регионов. Партия выступила основным инициатором выделения средств на продолжение данной инициативы, которая демонстрирует заметный социальный эффект. Программа предназначена для людей, города и сёла в процессе её реализации приобретают новый, благоустроенный облик. Об этом врио секретаря генсовета рассказал в ходе инспекции отремонтированных в 2024 году объектов социальной инфраструктуры в Тамбове.

ER.ru Луганская Народная Республика. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Он заявил, что проект по благоустройству общественных пространств реализуется при содействии партии уже восемь лет. Его преобразовали в федеральную программу.

По словам Владимира Якушева, десятки миллионов россиян смогли присоединиться к участию в голосовании, указывая, какую территорию в конкретной местности важнее всего благоустроить. Когда решают чиновники, то результаты часто не нравятся населению. А если граждане сами участвуют в разработке, на выходе получаются достойные и грамотно воплощенные в жизнь проектные решения.

ER.ru Луганская Народная Республика. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Подводя промежуточные итоги проекта на брифинге в «Московском комсомольце», глава центрального исполнительного комитета ЕР Александр Сидякин заявил, что за минувшие три года количество активных россиян, присоединившихся к голосованию по отбору объектов благоустройства, увеличилось вдвое. Как сообщает сайт «Единой России», в 2021 году объекты для благоустройства выбирали примерно девять миллионов человек, а три года спустя — более 17 миллионов.

ER.ru Луганская Народная Республика. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

По словам Александра Сидякина, ЕР и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ привлекли к голосованию десятки тысяч волонтеров. Каждый год удается благоустроить около девяти тысяч объектов. Работы на них ведутся под непрерывным контролем партии. Все объекты курируются муниципальными депутатами от «Единой России». Они следят за тем, своевременно ли приступил к работе на строительной площадке подрядчик, насколько соблюдается дизайн, который выбрали местные жители. Также депутаты контролируют качество проделанной работы. Приблизительно в 20% случаев обнаруживаются недочеты, устраняемые впоследствии подрядчиками.

ER.ru Луганская Народная Республика. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Региональный координатор партпроекта «Городская среда» в ЛНР Егор Бабкин рассказал, что на территории республики за последнее время было благоустроено несколько общественных пространств.

«В 2024 году на территории ЛНР благоустроено сразу несколько объектов — это парк «Молодая гвардия» в Краснодоне, который был полностью реконструирован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также сквер Молодоженов и сквер имени героев Великой Отечественной войны в Луганске. Почти завершены работы в парке «Горняк» в Стаханове, продолжается благоустройство сквера «Гвоздика» в Луганске. Этой весной в Свердловске и Ровеньках проходило голосование за общественные пространства, которые будут реконструированы в 2025 году. Активисты партпроекта принимали непосредственное участие в подготовке к голосованию, а также помогали жителям во время мероприятий по отбору объектов для благоустройства», — отметил он.

ER.ru Луганская Народная Республика. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории ЛНР будут благоустроены еще пять общественных пространств: в Красном Луче, Алчевске, Ровеньках, Кировске и Перевальске. Также в планах реконструкция трех объектов в Луганске — сквера Памяти, сквера «Неизвестному солдату» и парка «Дружба».