Херсон, 1 ноября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал о продолжении реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также народной программы ЕР. В бюджете на ближайшие три года предусмотрено финансирование для реализации данного проекта благодаря поддержке «Единой России». На текущий момент в стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств.

ER.ru Херсонская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Во время рабочего визита на объекты благоустройства в Тамбове Якушев сообщил, что для развития комфортной городской среды бюджетом предусмотрено 180 млрд рублей, пишет Transsibinfo. Партия «Единая Россия» настаивала на том, чтобы для обеспечения финансирования этого направления, несмотря на существующие трудности, деньги были найдены. Данная программа имеет значительный социальный эффект, так как направлена на улучшение условий жизни граждан и преобразование российских городов и сел.

Якушев также напомнил, что с 2016 года партия активно занимается благоустройством общественных пространств. По его словам, этот проект со временем стал федеральной программой.

ER.ru Херсонская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Якушев отметил, что в процессе голосования по выбору территорий для благоустройства участвуют десятки миллионов россиян. Это важно, ведь когда чиновники принимают решения без учета мнения граждан, деньги будут потрачены на строительство того, что в итоге может не понравиться жителям. Когда граждане сами определяют территории и участвуют в проектировании, получается найти удачные проектные решения.

На пресс-конференции в «Московском комсомольце» Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома партии, сообщил, что с 2021 года количество граждан, участвующих в выборе объектов для благоустройства, увеличилось в два раза. По данным сайта ER.RU, в 2021 году за проект проголосовали более 9 млн человек, а 2024 году эта цифра превысила 17 млн.

ER.ru Херсонская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Сидякин также добавил, что совместно с Министерством строительства в голосовании было задействовано множество волонтеров. Каждый год обновляется порядка 9 тысяч объектов. Партия «Единая Россия» осуществляет контроль на всех этапах работы. За каждым объектом назначен муниципальный депутат от «Единой России», который следит за тем, чтобы работы начинались вовремя, а также учитывались мнения граждан и предложенные ими дизайнерские решения. Задача депутата включает и проверку качества выполненных работ. В около 20% случаев партия может зафиксировать недостатки, которые подрядчики обязаны устранить.

«В рамках партийного проекта «Городская среда» в 2024 году на территории Херсонской области благоустраиваются пять общественных пространств. Первым объектом является парк в Каланчаке, работы по которому были начаты в первом полугодии этого года и на данный момент выполнены на 60%. Остальные четыре объекта выбраны самими жителями по итогам рейтингового голосования в текущем году», — сказал депутат херсонской областной думы, координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Херсонской области Энвер Абдураимов.

ER.ru Херсонская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Жители Херсонской области активно вовлечены в реализацию партпроекта «Городская среда». Проведен ряд встреч с населением, где обсуждали планы благоустройства, собирали предложения и учитывали пожелания граждан.