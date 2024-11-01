Мелитополь, 1 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств были обновлены в рамках народной программы партии «Единая Россия» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

ER.ru Запорожская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии, рассказал о финансировании народной программы, которое было заложено при поддержке ЕР в федеральном бюджете на предстоящие три года. Это значит, что реализация программы будет продолжена.

Для проектов по развитию комфортной городской среды в бюджете предусмотрено 180 миллиардов рублей. Партия настаивала, чтобы на эти цели были выделены средства, поскольку изменение облика городов и сёл страны дает мощный социальный эффект, сообщает transsibinfo.com.

Программу по благоустройству общественных пространств начали реализовывать еще в 2016 году. Сейчас она получила статус федеральной. Программа предусматривает определение объектов для благоустройства в конкретных населённых пунктах с учетом мнения местных жителей. Для этого проводится соответствующее голосование. В нем уже приняли участие десятки миллионов россиян. Якушев пояснил, что такой подход является обоснованным. Если решение о строительстве или благоустройстве какого-либо объекта принимают чиновники, то это не всегда дает ожидаемый результат. Если же объект выбирают местные жители, то, как правило, они остаются удовлетворены результатом.

ER.ru Запорожская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Количество россиян, принявших участие в голосовании по выбору объекта для благоустройства, за последние три года выросло в два раза. Об этом сообщил руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин в ходе брифинга в «Московском комсомольце». Если в 2021 году свой выбор сделали более девяти миллионов россиян, то в 2024 году этот показатель составил уже более семнадцати миллионов, сообщается на сайте партии ER.RU.

Александр Сидякин рассказал, что для проведения голосования «Единая Россия» и Министерство строительства и ЖКХ РФ привлекают волонтеров. Каждый год по программе обновляется примерно девять тысяч объектов. Партия контролирует реализацию проектов через своих муниципальных депутатов, которые проверяют своевременность выхода подрядчика на строительную площадку. Кроме этого, уполномоченные лица проверяют, учитывается ли мнение людей и дизайн объекта, который предложили граждане. Недостатки обнаруживаются примерно в 20% случаев, и подрядчики их устраняют.

ER.ru Запорожская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

«В 2024 году формирование комфортной городской среды проходит в рамках федерального проекта «Восстановление (создание) инфраструктуры и содействие экономическому развитию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», который утвердило правительство РФ 22 декабря 2023 года», — сказала секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко.

Формирование комфортной городской среды проходит по всей Запорожской области, в том числе и на прифронтовых территориях. Например, в Токмаке благоустроили общественную территорию в центральном сквере — установили лавочки, фонари и уложили плитку.

ER.ru Запорожская область. Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

«Важно отметить, что жители активно участвовали в отборе объектов для благоустройства. Их мнение и пожелания учитываются на всех этапах, что позволяет нам лучше понимать нужды сообщества. Кроме того, контроль за сроками и качеством выполнения работ осуществляется как со стороны членов партии и депутатов от партии «Единая Россия», так и со стороны жителей муниципалитетов», — добавила Данильченко.