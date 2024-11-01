Тюмень, 1 ноября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. В Тюмени состоялся нефтегазовый форум «Разведка. Добыча. Развитие». Мероприятие объединило более 500 представителей нефтегазовых, нефтесервисных и инжиниринговых компаний, а также производителей оборудования и разработчиков технологий для отрасли из 40 городов страны. Организатором выступил тюменский научный институт «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила инновационные разработки для добычи нефти и газа

Мероприятие стало платформой для обмена знаниями и лучшими практиками «Роснефти», выработки совместных решений, способствующих развитию нефтегазового сектора в условиях динамично изменяющегося рынка.

Для участников создали экспозицию, сочетающую теорию и практику. В нее вошли интерактивные стенды с новинками российского приборостроения для геофизических исследований скважин, оборудованием для изучения керна и пластовых флюидов, современными технологиями повышения нефтеотдачи.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила инновационные разработки для добычи нефти и газа

Отдельное пространство на форуме заняли зоны цифровизации, где посетители познакомились с передовыми разработками «Роснефти» для повышения эффективности освоения месторождений. Сотрудники тюменского научного центра в этой зоне показали игровой симулятор инструмента по управлению заводнением нефтяного месторождения.

Гости форума также могли бросить вызов искусственному интеллекту в решении практических задач разработки. С помощью симулятора они регулировали работу нагнетательных скважин, чтобы приблизиться к оптимальному распределению объема закачиваемой воды, рассчитанному программой.