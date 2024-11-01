Киев, 1 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Часть украинского общества живёт «от сказки до сказки», ожидая спасительных для страны решений. Такое мнение 1 ноября высказал замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады (сформирована из членов украинского националистического формирования «Азов» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Жорин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одна категория людей живёт от сказки до сказки, от [американских истребителей] F-16 до переговоров, от дальнобойных ракет до выборов в Соединённых Штатах. Другая живёт в унынии», — написал он в своём Telegram-канале.

Украинский офицер также посетовал на чрезмерные надежды жителей страны на внешние факторы, так как такого рода заявления в тылу, по его словам, плохо влияют на состояние украинских бойцов на линии боевого соприкосновения.

Жорин также заявил о провале информационной политики Киева, призвав жителей Украины надеяться в первую очередь на собственные силы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что население страны испытывает всё большее недовольство из-за требований украинской армии увеличить темпы мобилизации. По его словам, в обществе Украины нарастают противоречия: власти обвиняют жителей в недостаточной готовности участвовать в боевых действиях, а рядовые граждане призывают чиновников начать с себя в качестве примера для остальных.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 14 октября призвал сменить власть на Украине для окончания конфликта с Россией. Он отметил, что Украина не должна расплачиваться жизнями своих жителей за национальные интересы США.