Киев, 14 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал сменить власть на Украине ради окончания вооружённого конфликта с Россией.

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«Очевидно, что <конфликт> надо заканчивать. Причем делать это сейчас, не ожидая падения очередной «фортеці» (крепости. — Прим. ред.), которая оставит после себя тысячи могил и тупую песенку», — написал он 14 октября с своём Telegram-канале.

По его словам, раз действующая власть не в состоянии завершить конфликт, значит, необходимо избрать ту, что сможет это сделать. Украина не должна расплачиваться жизнями своих граждан за защиту национальных интересов США, подчеркнул нардеп.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин днём ранее заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский своим поведением и своими действиями ставит мир на грань третьей мировой войны. По мнению эксперта, украинский политик полностью утратил ощущение реальности, им движет чувство безнаказанности.

В сентябре постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Украина, находясь под «диктатурой» Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну. Дипломат напомнил, что Зеленский появился на высокой неделе Генассамблеи ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад поднять ставки в конфликте.