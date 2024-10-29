Киев, 29 октября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Жители Украины испытывают всё большее недовольство из-за требований ВСУ увеличить темпы мобилизации в стране, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма.

Diego Herrera/Global Look Press

В интервью «Интерфакс-Украина» он отметил, что в украинском обществе растут противоречия: власти обвиняют жителей в недостаточной готовности участвовать в боевых действиях, а простые граждане призывают чиновников начать с себя в качестве примера для остальных.

При этом Кучма также указал на представителей армии, которых по разным причинам раздражают решения военно-политического руководства Украины. Вместе с тем экс-президент подчеркнул, что речь идёт не о конфликте сил в стране, а лишь о «реальных противоречиях» в обществе.

Он также констатировал, что на Украине, несмотря на «сохраняющееся единство», стало меньше «взаимопонимания».

Как сообщало ИА Регнум, ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук предупредил, что в рядах ВСУ назревает бунт в связи с историей силового захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы. Он уточнил, что военные готовы оставить свои позиции на передовой, чтобы защитить граждан от произвола властей. Дмитрук также добавил, что такое желание высказывают «целые подразделения» украинской армии.

20 октября депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, написал, что киевскому режиму не удалось достичь всех целей, которые были объявлены с 2014 года. Парламентарий пояснил, что страна за это время не вошла в ЕС и НАТО, потеряла территории, ещё больше погрязла в коррупции и русофобии, а также получила режим диктатуры вместо демократии.