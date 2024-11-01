Штат Оклахома, США, 1 ноября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В США дочь мэра города Веллстон в штате Оклахома Пола Уитны признали виновной в совращении 15-летнего школьника. Об этом сообщило местное издание KFOR.

В материале от 30 октября утверждается, что 27-летня учительница Эмма Дилейни Хэнкок была задержана весной 2023 года. По данным следствия, несколько месяцев она состояла в отношениях со школьником. Отмечается, что женщина отправляла студенту видео и фото в обнаженном виде. Также она дала подростку электронную сигарету.

Хэнкок является не только дочерью мэра Веллстона, но и супругой городского начальника полиции Альфреда Хэнкока. Сама она признала вину лишь по эпизоду с электронной сигаретой.

30 октября суд присяжных признал преподавателя виновной в сексуальных домогательствах и предложил назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в Индии похищенную педофилом девочку спасли через сутки. Он заманил ребёнка к себе домой. В полиции сообщили, что девочка подверглась «жестокому обращению». На её теле остались следы травм, в том числе от зубов мужчины. Его арестовали за похищение и сексуальные домогательства к ребёнку, он сознался в совершённом преступлении.