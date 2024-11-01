Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о завершении строительства первых двух корпусов новой краевой больницы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сильная сфера здравоохранения — один из самых востребованных запросов от жителей региона, а значит, нам нужно развивать и перезагружать её», — сказал он.

По его словам, больница — важнейший шаг к перестройке системы здравоохранения Камчатки. «Раньше у нас была областная, затем краевая больница, а сейчас здесь появляется огромный комплекс, который станет полноценным медицинским центром. Поэтому для меня это важный объект», — подчеркнул губернатор.

Практическая реализация проекта строительства нового здания краевой больницы началась три с половиной года назад. Строительство комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе созданы лечебно-диагностический корпус, палатный корпус на 175 коек и инженерные сооружения. Второй этап включает административно-поликлинический корпус, палатный корпус на 275 коек, патологоанатомическое отделение и блок вспомогательных отделений.

«Этап, который мы сейчас завершаем, — самый главный», — добавил глава региона. Он отметил огромное значение создания коммуникаций, а также подчеркнул, что здание сейсмоустойчивое и рассчитано на толчки до 10 баллов. Так, во время сильных землетрясений в этом и прошлом году на нем не образовалось ни одной трещины.

Общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 41 гектара. Так, уже подготовлена площадка для строительства детской краевой больницы.

Камчатская краевая больница — самый масштабный объект строительства в крае. Строительная готовность первых двух корпусов данного объекта будет обеспечена к 31 декабря 2024 года.