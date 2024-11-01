Севастополь, 1 ноября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в лесном массиве возле Севастополя. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС РФ

Уточняется, что об опасной находке сообщил спасателям грибник. Мужчина обнаружил в лесу металлический круглый предмет размером с теннисный мяч, после чего незамедлительно связался с МЧС.

На место прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю и установили, что находка — это западный суббоеприпас. Подобные содержатся в ракетах, которыми враг пытается атаковать Севастополь. Специалисты обследовали с помощью металлодетекторов прилегающие территории в поисках других неразорвавшихся элементов и за два дня инженерно-технических работ обнаружили ещё пять суббоеприпасов того же типа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926547" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пиротехники МЧС России уничтожили в севастопольском лесу 6 западных суббоеприпасов

«Суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него — шевелении, переноске — происходит детонация. Он разлетается на мелкие осколки. Радиус поражения — около 20 метров», — пояснил замначальника спецподразделения МЧС России Арсен Смаилов.

Все шесть образцов вражеского вооружения уничтожены на месте обнаружения. Ликвидацией занимались 15 человек и пять единиц техники. Обследование лесного массива продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские сапёры обезвредили авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 кг тротила в Севском районе Брянской области.

В Курской области пиротехники за сутки обнаружили и уничтожили одну авиабомбу и два кассетных боеприпаса. Всего уничтожено более 308 взрывоопасных предметов, обследовано более 23 га земли.