Тегеран, 1 ноября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах ФРГ в Тегеране в связи с решением немецких властей закрыть иранские генеральные консульства на территории Германии, сообщил 31 октября телеканал Al-Alam.

ИА Регнум Иран

Ведомство выразило дипломату протест против действий Берлина. В МИД отметили, что закрытие миссий лишает иранских и немецких граждан возможности получать консульские услуги.

31 октября агентство DPA проинформировало о том, что министерство иностранных дел РФ объявило о закрытии в стране всех генеральных консульств Ирана. Дипломатические представительства, которых коснулось это решение, находятся во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене.

При этом иранское посольство в Берлине будет продолжать работу. Решение о закрытии консульств немецкие власти назвали ответом на казнь в Иране Джамшида Шармахда, которого Тегеран осудил за антигосударственную деятельность. Мужчина имел как немецкий паспорт, так и иранское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, Джамшида Шармахда приговорили к смертной казни в феврале 2023 года. После этого решения МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников иранского посольства в Берлине. Ведомство назвало вынесенный приговор нарушением прав гражданина Германии. Шармахд был казнён 28 октября 2024 года.