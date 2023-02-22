Берлин, 22 февраля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии в связи со смертным приговором, назначенным в Иране гражданину ФРГ, объявило персонами нон грата двух сотрудников иранского посольства в Берлине. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба немецкого МИД.

Demy Becker/dpa/Global Look Press Герб ФРГ на здании МИД страны

«Федеральное правительство объявило двух сотрудников иранского посольства нежелательными персонами и предписало покинуть Германию в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В МИД ФРГ назвали приговор нарушением прав гражданина Германии, а также призвали власти Ирана отменить смертный приговор. Отменить приговор также призвал германский канцлер Олаф Шольц, сделав заявление в соцсети Twitter.

Напомним, 21 февраля в Иране приговорили к смертной казни за антигосударственную деятельность Джамшида Шармахда, который является иранским и германским гражданином. Он возглавлял промонархическую группировку, которую обвиняют в совершении терактов. Приговор пока можно обжаловать в верховном суде.