Париж, 1 ноября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. По оценкам французской нефтегазовой компании TotalEnergies, в России на конец 2024 года скопится $1,5–2 млрд, полагающихся компании в виде дивидендных выплат от участия в акционерном капитале «Новатэка» и в совместных с «Новатэком» проектах. Об этом 31 октября заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ямал СПГ»

По его словам, от доли 19,4% в «Новатэке» компания получала в среднем $600 млн в год в виде дивидендных выплат.

«Большинство из них застряло на счетах «Новатэка», не на счетах типа C… Фактически «Новатэк» сохранил эти дивиденды на своём счёте для нас. Я бы сказал, что этот объём представляет собой около $1 млрд», — приводит его слова РБК.

Отмечается, что ещё одна часть застрявших в России средств TotalEnergies приходится на дивидендные выплаты от проекта «Ямал СПГ», в котором концерн имеет долю 20%. Таким образом, к концу текущего года общая сумма находящихся на других счетах дивидендов составит от $1,5 до $2 млрд.

Ранее Европейский союз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ввёл запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Как заявил ИА Регнум ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, от санкций против СПГ пострадает французский бизнес, поскольку TotalEnergies принадлежат доли в «Новатэке» и проекте «Ямал СПГ», обеспечивающем экспортный потенциал.