Лос-Анджелес, США, 31 октября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Голливудский актёр Арми Хаммер впервые после обвинений в каннибализме и сексуальном насилии возвращается к съёмкам в кино. Об этом 30 октября сообщил портал Deadline.

Global Look Press/Gwendoline Le Goff via www. imago/www. imago-images.de

Отмечается, что он получил роль в вестерне «Frontier Crucible» («Горнило границы») впервые после трёхлетнего перерыва в актёрской карьере. 38-летний артист опубликовал у себя в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фото, где он запечатлён со сценарием.

«Снова в седле», — подписал Хаммер публикацию.

Съёмки ленты должны начаться в ноябре в Аризоне.

В 2021 году в Сети разошлись скриншоты переписки актёра с девушками, в которых он называл себя каннибалом, заявляя, что готов съесть свою партнершу и выпить её кровь. В том же году девушка, с которой встречался Хаммер, обвинила его в изнасиловании. По её словам, он совершил преступление в 2017 году, она заявила, что актёр насиловал её больше четырех часов, при этом применял физическую силу и бил головой об стену. Иск о насилии подавали ещё несколько женщин, но дело было закрыто из-за отсутствия улик. После секс-скандала Хаммер прошёл курс лечения от алкоголизма и наркомании.

Арми Хаммер наиболее известен публике по ролям в фильмах «Социальная сеть», «Одинокий рейнджер», «Агенты А. Н. К. Л.», «Назови меня своим именем», «Смерть на Ниле».