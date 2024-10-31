Нью-Йорк, США, 31 октября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу из Британии Барбару Вудворд после её слов о «бедной России» посетить страну и удостовериться, что дела в государстве идут хорошо. Это предложение прозвучало 31 октября на заседании Совета Безопасности ООН.

Zuma/ТАСС Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Ранее в ходе заседания британский дипломат назвала Россию «обедневшей».

«Хочу поблагодарить посла Вудворд за её трогательную заботу о российском бюджете <…> Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», — сказал Небензя.

Вудворд на предложение российского дипломата не ответила.

28 октября политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с ИА Регнум заявил, что экономика РФ в достаточной степени справляется с тем давлением, которое пытаются на неё оказать извне, о чём свидетельствует, в частности, рост ВВП России, наблюдающийся на фоне падения экономики ЕС. Он добавил, что в РФ наблюдается рост в сфере промышленного и обрабатывающего секторов, потому что экономические меры, предпринимаемые российским президентом Владимиром Путиным и правительством, стимулируют развитие промышленности.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 октября заявил, что незаконные антироссийские санкции не достигнут целей, которых желают добиться их авторы. Сейчас Россия сконцентрировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий, добавил он.