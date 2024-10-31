Благовещенск, 31 октября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. В Амурской области возбудили уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве одного из крупнейших пограничных переходов на границе Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Об этом 31 октября сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска Кани Курган», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что субподрядная организация закупила не предусмотренные проектно-сметной документацией товары и присвоила денежные средства.

По результатам рассмотрения следственными органами материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту хищения 67 миллионов рублей при строительстве больницы по нацпроекту «Здравоохранение». Управлением ФСБ России по региону установлено, что в феврале 2024 года руководитель подрядной организации похитил денежные средства, полученные по контракту в качестве аванса на приобретение медоборудования. Следствием по данным проверки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

19 сентября было возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 900 миллионов рублей при строительстве школы в Биробиджане. С 2021 по 2024 год гендиректор одной из фирм заключил концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательной школы на 1275 мест в Биробиджане. Получив грант, он обналичил деньги и украл их.