Москва, 30 октября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Коммунальный флот собрал более 600 т мусора с водной акватории Москвы в период навигации в текущем году. Об этом 30 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

По словам Бирюкова, на реках были ликвидированы почти 140 различных загрязнений, со дна извлекли около 6,5 тыс. т песка и грунта.

Он отметил, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточили в верховьях Москвы-реки для обеспечения чистоты русла ниже по течению. К работе привлекались суда-мусоросборщики, в неглубоких местах — маломерные суда. Для извлечения донных наносов песка и грунта специалисты использовали плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

Столичный коммунальный флот работает круглогодично. После завершения сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования.

Незадействованная часть флота швартуется в местах зимней стоянки для техобслуживания и проведения текущего ремонта.

Как сообщало ИА Регнум, в июле мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что для поддержания частоты Москвы-реки ежедневно собирается мусор и ликвидируются загрязнения. ГБУ «Гормост» круглый год ремонтирует мосты и набережные, проводит гидротехнические работы на причалах. Летом завершился капитальный ремонт причалов «Сетунь» на Воробьёвской набережной и «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко.