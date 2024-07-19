Москва, 19 июля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как городские службы заботятся о Москве-реке. Сегодня, 19 июля, отмечается день главной водной артерии российской столицы.

Москва река

«Поддержанием чистоты занимается уникальный коммунальный флот ГУП «Мосводосток», — сообщил Собянин. Он пояснил, что суда «Мосводостока» во время навигации ежедневно собирают мусор и ликвидируют загрязнения на реке. ГБУ «Гормост» круглый год ремонтирует мосты и набережные, проводит гидротехнические работы на причалах. «Недавно закончили капитальный ремонт причалов «Сетунь» на Воробьевской набережной и «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко», — отметил мэр.

15 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах находятся в акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища. Здания «Борисовская», «Кузьминки» и «Левобережная» обновили в 2023 году. В 2024–2025 годах специалисты приведут в порядок еще две — «Кировскую» и «Татарово».