Москва, 30 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Биологи из Массачусетского технологического института и Института морских исследований зафиксировали случай крупнейшего нападения трески на мойву в Атлантическом океане. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил научный журнал Nature.

По данным учёных, столкновение наблюдалось во время сезонного нереста мойвы у берегов Норвегии в феврале–марте. Рыба образовала косяк примерно из 23 млн особей протяженностью в десятки километров. В ответ треска собралась в стаю в более чем из двух млн голов и в результате нападения за несколько часов уничтожила более 10 млн особей мойвы.

Отмечается, что атака не оказала существенного влияния на численность мойвы, но учёные заявили, что изменение в поведении рыб может негативно сказаться на устойчивости экосистемы и стабильности популяции.

Как сообщало ИА Регнум 24 октября, 44 климатолога Совета министров Северных стран подписали открытое письмо, где предупредили о риске глобального катаклизма из-за коллапса ключевых течений Атлантики. Специалисты призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления, что может привести к разрушительным последствиям для стран Севера и других регионов. Опасность заключается в вероятности наступления глобального похолодания из-за ослабления Гольфстрима, первыми под удар могут попасть Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия.