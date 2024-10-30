Ступино, Московская область, 30 октября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В подмосковном Ступино полиция обнаружила тело мужчины, пропавшего в сентябре. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мужчина ушел в начале осени и больше не выходил на связь. Родственники смогли опознать умершего по одежде и характерной татуировке. По их словам, при жизни мужчина часто злоупотреблял спиртным», — передаёт телеканал.

Сарай, где умер пропавший, стоит на принадлежавшем ему дачном участке. На теле не обнаружили характерных следов насилия. Сейчас следствие выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум 26 октября, в городе Колпашево Томской области нашли тело 17-летней студентки колледжа, пропавшей 24 октября после ссоры в общежитии. По данным полиции, ночью 25 октября девушка могла находиться около лесного массива у перекрёстка дороги Колпашево — Белый Яр. Следователи проводят необходимую проверку.