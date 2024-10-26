Колпашево, Томская область, 26 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Студентку колледжа, пропавшую два дня назад в городе Колпашево Томской области, нашли мёртвой. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба областного управления МВД в Telegram-канале.

«Сотрудниками полиции обнаружено тело подростка в одном из заброшенных домов в городе Колпашево», — говорится в сообщении.

Проводится проверка, материалы направят в следственные органы для принятия решения, добавили в ведомстве.

Ранее в управлении МВД сообщали, что 17-летняя Анастасия В. пропала 24 октября. Вечером она не вернулась с занятий в общежитие колледжа по улице Кирова. Утром в общежитии произошла ссора, после которой студентка ушла в колледж.

Полиция располагала сведениями, что около 3 часов ночи 25 октября девушка могла находится около лесного массива в районе перекрёстка дороги город Колпашево — Белый Яр. Студенку объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Москве покончила с собой студентка медицинского вуза. Тело 22-летней девушки нашли возле дома на 3-й Мытищинской улице. Погибшая оставила записку, из которой следовало, что её отчислили из вуза после провала на экзамене. В записке она также попросила прощения у родителей за такой «позор».