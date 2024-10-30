Киев, 30 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) угрожают подвергнуть пленного российского военнослужащего Игоря Щеголеватого медицинским опытам, если семья не заплатит выкуп в размере миллиона рублей. Об этом 30 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора, оказавшуюся в расположении агентства.

«Очень много разъяренных украинцев хочет сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты», — заявила на записи женщина, которая требует от семьи деньги от лица украинской стороны.

Она также пригрозила, что после экспериментов Щеголеватого и других оказавшихся в украинском плену россиян выкинут «где-то на окраине леса».

Как передавало ИА Регнум, управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 1 октября сообщило, что российские военные, попавшие в плен к ВСУ, подверглись пыткам и другим формам жестокого обращения. Уточнялось, что бойцы ВСУ били пленных по коленям и суставам, пытали их электрическим током, а также разряжали оружие возле их головы.

В начале сентября взятый в плен десантник ВСУ признался, что участвовал в расстреле троих российских пленных в приграничных районах Курской области. Он также рассказал, что командование ВСУ дало своим подчинённым приказ в ходе вторжения расстрелять пассажирский поезд.