Москва, 31 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В России стартовал пятый сезон всероссийского конкурса «Наука. Территория героев». Он проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Школьники и студенты сразятся за звание лучших, выполняя задания российских учёных. А победитель и призеры смогут не только пройти стажировку в ведущих научных центрах страны, но и получить дополнительные баллы при поступлении в один из крупнейших вузов России — МГТУ им. Н. Э. Баумана. Именно там в День российской науки — 8 февраля 2025 года — проведут финал конкурса. Он пройдет в новом кампусе, созданном по нацпроекту «Наука и университеты».

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В прошлом году конкурс охватил более 23 тысяч ребят по всей стране. Одни только ознакомились с профессией учёного, а другие смогли раскрыть свой карьерный потенциал.

К примеру, ребята, одержавшие победу в финале, прошли стажировки в научно-образовательных центрах мирового уровня (НОЦ), которые созданы при поддержке нацпроекта «Наука и университеты». Одна из победительниц прошлого сезона Наталья Ершова попала в Евразийский НОЦ и узнала больше о работе генетиков, работающих над проектом о влиянии генома на темперамент человека.

Современная лаборатория генетики с новейшим оборудованием расположена в Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) — участнике Евразийского НОЦ. Там Наталья ознакомилась с приборами, позволяющими в одном кабинете выполнять различные этапы исследования ДНК и образцов опухолей. Также ей показали одну из разработок БГМУ — аллотрансплантат. Специалисты отмечают, что им удалось создать ткань, которая при пересадке от одного человека другому способна прижиться без отторжения.

Наталья даже присутствовала на операциях, которые с применением хирургического робота Да Винчи проводит ректор БГМУ, практикующий хирург и академик РАН Валентин Павлов. В процессе специалисты объясняли все свои действия.

Поразили Наталью и условия, в которых живут и трудятся студенты и молодые учёные Евразийского НОЦ.

«Несомненно, поражает масштаб кампуса, который в скором времени откроется полностью. Девять основных корпусов, всецело посвящённых передовому обучению и науке — грандиозно», — отмечает она.

Совсем скоро Наталья выпустит свою первую научную статью, за что во многом благодарит конкурс. По её оценке, ежегодно проекты в полуфинале становятся масштабнее, а презентации — еще информативнее.

В Пермском научно-образовательном центре мирового уровня побывал Дмитрий Мартьянов — призер прошлого сезона конкурса «Наука. Территория героев». Он ознакомился с разработками и перспективными проектами в нефтегазовой отрасли, посетил площадку Инженерного научно-испытательного полигона и посмотрел, как работают Центр цифрового месторождения, инженерный симулятор технологических процессов и система «Мобильный обходчик». Сотрудники Пермского НОЦ рассказали о работе лаборатории нефтепромысловой химии и продемонстрировали гидравлический стенд высокого давления Wax Flow Loop.

В Пермском политехническом университете — вузе-участнике НОЦ — Дмитрий познакомился с разработками в области сервисной робототехники, посетил лаборатории, где идёт работа по проекту «Антропоморфный стоматологический робот-симулятор» и учебный центр Promobot.

Большое впечатление на Дмитрия произвела лаборатория клиники «Лайт». Её сотрудники познакомили школьника с современным оборудованием и автоматизированными процессами лабораторной диагностики. Там Дмитрию удалось самостоятельно провести ПЦР-тестирование, взять анализ на группу крови и провести посев на микробиоту. В завершение Дмитрий посетил крупнейший в России частный технопарк Morion Digital и побывал на производстве человекоподобных роботов «Промобот».

«В Пермском НОЦ я обучался фотонике, биоинженерии, бактериологии. Это было нереально познавательно, я узнал очень много нового, поэтому каждому желаю хотя бы раз попробовать поучаствовать в конкурсе и окунуться в настоящую атмосферу науки», — поделился он.

Участникам конкурса «Наука. Территория героев» доступно множество научных направлений. А чтобы принять участие в состязании, необходимо зарегистрироваться на платформе герои.наука.рф, где также размещены статьи и видеоэкскурсии о научных достижениях и открытиях российских исследователей.

Участниками конкурса могут стать школьники и студенты от 10 до 22 лет. Им предстоит пройти пять этапов, решая три типа заданий: «научный фан» (учитывается активность в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков), а также пройти тематические квизы и квесты.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Наука и университеты» направлен на повышение привлекательности российской науки и высшего образования для ведущих отечественных и зарубежных учёных, молодых исследователей, студентов и школьников.