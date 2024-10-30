Лондон, 30 октября, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Возгорание произошло на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс в графстве Камбрия. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба полиции Камбрии.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар произошёл в 00:44 по местному времени. Площадь горения неизвестна, но полиция назвала возгорание «значительным».

«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс… Ядерная угроза отсутствует», — уточняется в заявлении полиции, опубликованном в соцсети Х.

При этом гражданам, проживающим рядом с предприятием, рекомендовали оставаться в помещениях и держать плотно закрытыми двери и окна, пока идёт ликвидация последствий ЧП экстренными службами. Уточняется, что двух человек госпитализировали, информация об их состоянии не поступала.

По данным Mirror, на объекте производят атомные подводные лодки. Пожар произошел в Devonshire Dock Hall (DDH), огромном судостроительном комплексе и складе, входящем в состав верфи BAE Systems в районе острова Барроу.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупном пожаре на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбурге. Компания, где случилось ЧП, производит продукцию из цинка и серы.

В августе один человек получил ранения при взрыве на заводе по утилизации боеприпасов времён Второй мировой войны в Германии. По предварительным данным, взрыв произошёл в одной из печей сжигания частей снарядов, после взрыва на заводе начался пожар.