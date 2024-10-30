Лондон, 30 октября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Первый закон английского физика и математика Исаака Ньютона более 300 лет неверно трактовали из-за ошибки в переводе с латинского языка. С таким мнением выступил филолог Дэниел Хук в статье, опубликованной в журнале Philosophy of Science.

Портрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера. 1689.

Ньютон сформулировал три закона движения в фундаментальном научном труде «Математические начала натуральной философии», опубликованном в 1687 году. Как указал Хук, наиболее распространённая формулировка звучит следующим образом: «Тело остаётся в покое или равномерно двигается, если на него не действует внешняя сила». Ошибкой же является неверный перевод союза «nisi quatenus», который неправильно перевели как «если» и который на самом деле ограничивает степень, в которой может меняться состояние движения тела по мере действующих сил.

«Строгое толкование первого закона никогда не формулировалось и не защищалось в печати. Упрощённые же толкования были однозначно одобрены многими историками, физиками и философами…. Стоит внести ясность в ситуацию, чётко сформулировав убедительные аргументы и предоставив доказательства в их пользу», — говорится в материале.

По словам Хука, третий закон Ньютона в той трактовке, какой её сформулировал английский физик и математик, описывает более общий принцип, ограничивающий движение всех тел.

В статье филолог для упрощения повествования назвал вышеприведённую формулировку переменной W1, а формулировку, звучащую как «Каждое изменение в состоянии тела, совершающего равномерное прямолинейное движение, вызвано силами, действующими на это тело» — переменной S1. Хук настаивает, что формулировка S1 является более сильным и правильным прочтением.

Он пояснил, что, согласно W1, тело сохраняет свой импульс, если на него не воздействуют никакие силы, в то время как S1 утверждает, что каждое изменение импульса тела обусловлено воздействующими силами. Таким образом, W1 входит в область описания S1.

Разница же между формулировками заключается в том, что S1 фиксирует ограничение на степень, в которой тела могут изменять состояние движение, в то время как W1 этот момент игнорирует. При этом Хук подчеркнул, что обе формулировки не являются противоречащими.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году Нобелевскую премию по физике присудили за экспериментальные методы, продуцирующие «аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи». Лауреатами премии стали франко-американский учёный Пьер Агостини, венгеро-австрийский исследователь Ференц Крауз и представительница Франции Анн Л’Юилье.