Стокгольм, 3 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Нобелевскую премию по физике 2023 года присудили за изучение электронов и природы света. Об этом 3 октября сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции.

Anders Wiklund/Global Look Press

Лауреатами премии стали франко-американский учёный Пьер Агостини, венгеро-австрийский исследователь Ференц Крауз и представительница Франции Анн Л’Юилье.

В мотивировочной части решения Нобелевского комитета уточняется, что премию присудили за экспериментальные методы, продуцирующие «аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи».

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом году её получили учёные из Венгрии и США Каталин Карико и Дрю Вайссман, которые изучали РНК и применили свои знания в вакцинах от COVID-19 (Moderna и BioNTech/Pfizer).

Позднее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в беседе ИА Регнум, что в том, что Нобелевку за создание технологии, которая стала основой для создания вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer получили зарубежные, а не российские учёные, имеется политическая составляющая. Он напомнил, что первыми вакцину от коронавируса создали учёные из России.

В 2023 году, так же как и в 2022 году, послам России и Белоруссии отказали в участии в церемонии вручения премии в Стокгольме.