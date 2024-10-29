Анадырь, 29 октября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Персонал плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» вновь ввёл в работу одну из двух реакторных установок объекта, которая ранее была отключена. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

РИА Новости / Павел Львов

В Telegram-канале станции уточняется, что установку отключили 22 октября, а 28 октября её вновь запустили. Теперь задействованы оба энергоблока.

В пресс-службе отметили, что сейчас ПАТЭС выведена на мощность в соответствии с диспетчерским графиком Чаун-Билибинского энергоузла и работает в штатном режиме. На станции также подчеркнули, что радиационный фон на предприятии и в районе его расположения находится на уровне не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября стало известно, что один из реакторов ПАТЭС «Академик Ломоносов» временно отключился в связи с штормовой обстановкой. На объекте сработала защитная автоматика. Отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. пределы и условия безопасной эксплуатации электростанции нарушены не были.

Станция «Академик Ломоносов» находится на Чукотке. Она начала работать в 2020 году. ПАТЭС предназначена для выработки электрической и тепловой энергии.