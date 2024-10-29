Брюссель, 29 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Европейский союз до 31 октября 2025 года продлил санкции в отношении политиков Приднестровья, сообщается 29 октября в Официальном журнале ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На основании пересмотра решения, ограничительные меры, изложенные в нём, должны быть продлены до 31 октября 2025 года», — сообщается в заявлении.

Отмечается также, что через полгода Совет ЕС проведёт пересмотр ситуации в отношении введённых санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2003 года ЕС ввёл визовые ограничения для 11 представителей руководства Приднестровья. Брюссель аргументировал своё решение «отсутствием прогресса» в процессе приднестровского урегулирования. ЕС также обвинил Приднестровье в отказе от преподавания в школах на латинице. Санкции ЕС в отношении приднестровских политиков неоднократно продлевались.

Представитель руководства Приднестровья Валерий Лицкай назвал это решение «неправильным и не отвечающим реальностям».

Тирасполь 24 марта 2009 года ввёл запрет на въезд в Приднестровье для ряда европейских дипломатов, аккредитованных в Кишинёве, в том числе для посла США в Молдавии, спецпредставителя ЕС в Молдавии и посла Чехии.