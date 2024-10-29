Москва, 29 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Верховный суд счёл ничтожным право банков вводить в одностороннем порядке новые комиссии или увеличивать их по кредитному договору. Это следует из обзора судебной практики инстанции по защите прав потребителей.

Global Look Press

Таким образом суд отреагировал на иск мужчины, пожаловавшегося на условия договора о комплексном банковском обслуживании, по которым банк в одностороннем порядке ввёл комиссию за снятие наличных с кредитной карты. Первая инстанция, апелляция и кассация не согласились с доводами, отметив, что подпись под договором клиент поставил добровольно, а комиссия за снятие денег с кредитки допустима, так как это дополнительная услуга.

Верховный суд, напротив, встал на сторону истца, сославшись на положения законов «О банках и банковской деятельности» и «О потребительском кредите».

«Не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в решении суда.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что российские банки с начала текущего года смогли предотвратить более 30 млн попыток мошеннических списаний денежных средств и не допустить хищения более 4 трлн рублей. По его словам, этот показатель уже вышел на значения 2023 года.