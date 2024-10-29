Сочи, Краснодарский край, 29 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В Сочи найдена мёртвой обладательница самых больших губ из книги рекордов Гиннесса Кристина Рэй (Кожевникова), сообщил 29 октября Telegram-канал SHOT.

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Тело женщины нашли в канализационном коллекторе. На связь она перестала выходить 28 сентября.

Кристина Рэй родилась Южно-Сахалинске. В 17 лет она начала экспериментировать со своей внешностью и увлеклась филлерами, наращивая губы. Также она изменила форму ушей с помощью пластической операции, рассекла язык и вживила в череп маленькие металлические рожки.

Фото — и видеоотчёты она выкладывала в «Инстаграме» (принадлежит Meta — террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ) и «ВКонтакте», активно вела блоги.

В 22 года Рэй попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России. Позже блогерша вернулась к своей прежней внешности.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространил информацию о пропаже Кожевниковой. Были опубликованы её приметы и сообщалось, как она была одета.