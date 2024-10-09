Сочи, Краснодарский край, 9 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Бывшая обладательница самых больших губ в мире, чей рекорд зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса Кристина Рэй (Кожевникова) пропала в Сочи, сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 8 октября.

Кадр из видео Кристина Рэй

«Рэй (Кожевникова) Кристина Михайловна, 35 лет (1989 год рождения), Сочи, Краснодарский край. С 28 сентября 2024 года её местонахождение неизвестно», — отмечено в публикации.

Также уточняется, что рост девушки составляет 182 см, она среднего телосложения, волосы у неё каштановые, а глаза зелёные. Перед пропажей она была одета в белую майку, зелёные шорты и красные кроссовки.

В 2011 году британские СМИ сообщали, что Кристина Рэй, потратившая 4 тыс. фунтов на сотню косметологических инъекций, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших в мире губ. Позднее модель, по информации журналистов, вернулась к прежней внешности.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября на Камчатке сообщили о том, что пропала группа туристов с ребёнком. Министр по ЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев отметил, что группа не зарегистрировалась у спасателей, и это осложняет поисково-спасательную операцию. Поиском людей занялась команда спасателей Камчатского спасательного центра.

28 сентября в деревне Бакшино в Тверской области 43-летняя женщина пошла за клюквой на болото, где с детства знала каждый куст и кочку, однако вечером из леса не вернулась. Ночью местный поисково-спасательный отряд нашёл её в 1,5 км от деревни, оказалось, что женщина заблудилась.