Москва, 28 октября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В московском районе Хамовники обустроили общественную зону площадью 9 тыс. кв. м с прудом и шезлонгами. Об этом 28 октября сообщил главный архитектор столицы, первый зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая локация появилась не территории жилого комплекса «Садовые кварталы», включающего 35 корпусов общей площадью 370 тыс. кв. м.

«Мы наблюдаем хороший тренд, когда девелоперы в своих проектах учитывают особенности места и учитывают их не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. Вода традиционно притягивает людей, я уверен, что новая общественная зона с искусственным прудом площадью 2,6 тыс. кв. м многим понравится. В парке можно погулять в тишине, отдохнуть на деревянной террасе у водной глади», — процитировал Кузнецова официальный портал мэра Москвы.

Пейзажный парк могут посетить все жители и гости города. На деревянной террасе из лиственницы разместили гамаки и шезлонги с теневыми навесами. По периметру водоема протянулись прогулочные дорожки, вымощенные клинкерным кирпичом. Для спортсменов выделили беговую дорожку с резиновым покрытием длиной 426 м.

На территории зоны отдыха высадили 83 дерева: клёны, липы, рябины, ивы, ели, сосны и пихты, а также 1255 декоративных кустарников, большинство из которых спирея и кизильник — природные очистители воздуха.

Рядом с прудом есть рекреационная зона — двухуровневый общественный центр с прогулочными бульварами и различными объектами инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум в сентябре, работы по благоустройству двух участков московского парка «Яуза» выполнены почти на 90%. Обновляется пространство вдоль Тенистого проезда и выполняется второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. Уже благоустроили территорию около беседки-ротонды «Храм воздуха», отремонтировали пять «горбатых» мостиков, установили лавочки, сделали мостовой переход через Яузу, привели в порядок детскую площадку, обустроили экотропу и лестничные спуски.