Москва, 28 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Москве состоялся юбилейный X съезд экологов «Роснефти». В нём приняли участие более 300 руководителей и специалистов подразделений в области охраны окружающей среды из 120 дочерних обществ компании, а также представители профильных органов государственной власти и экспертного сообщества.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Центральной темой съезда стало достижение целей, закрепленных в стратегии «Роснефть 2030». Особое внимание экологи уделили синхронизации деятельности компании в экологической сфере с задачами и национальными целями развития, которые определил президент России в послании Федеральному собранию. Большинство из них уже учтены в ключевых документах компании и реализуются на практике.

Так, «Роснефть» за пять лет направила на охрану окружающей среды более 440 млрд рублей, из которых свыше 270 млрд рублей составили «зеленые» инвестиции и порядка 170 млрд рублей — затраты на очистку стоков, рекультивацию земель и другие природоохранные работы. Это повысило экологичность бизнеса: выбросы в атмосферу сократились на 25%, сбросы в водные объекты снизились на 10%. В рамках корпоративной программы рекультивировано более 800 га загрязненных земель «исторического наследия».

На съезде экологи обменялись практическим опытом по наиболее актуальной природоохранной теме этого года — получению комплексных экологических разрешений. По данным Минэнерго России, представленным на съезде, компания стала лидером отрасли по их получению.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Кроме того, эксперты обсудили вопросы внедрения циркулярной экономики и использования новейших природоохранных технологий и лучших практик по управлению отходами.

На съезде также наградили победителей конкурса детского рисунка «Безопасность глазами детей». Всего на конкурс было представлено более 250 рисунков, подготовленных детьми работников дочерних предприятий, в финал вышли 12 работ.

На мероприятии состоялась сессия, посвящённая деятельности «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, нацеленной на достижение суммарного положительного влияния на экосистемы в регионах присутствия. В июне текущего года на XXVII Петербургском международном экономическом форуме «Роснефть» заключила с Минприроды России соглашение о взаимодействии в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

До 2027 года «Роснефть» и Минприроды планируют провести научно-исследовательские работы, в числе которых изучение белого медведя и среды его обитания, а также популяции дикого северного оленя и ценных видов биоресурсов реки Енисей. Ученые и специалисты также оценят состояние водно-болотных угодий, которые имеют международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц и находятся под защитой Рамсарской конвенции. Эти работы являются продолжением и развитием многолетних исследований и мероприятий по сохранению биоразнообразия, проводимых компанией. На съезде также были представлены доклады о проектах по сохранению биоразнообразия в средней полосе России, и т.ч. по охране белохвостого орлана в Самарской области.