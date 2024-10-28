Калининград, 28 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В Россию из Польши попытались ввезти наркотики под видом стирального порошка, стоимость запрещенных веществ на черном рынке оценивается в 24 млн рублей, заявили в понедельник, 28 октября, в Калининградской областной таможне.

Калининградская областная таможня

«Машину с водителем и двумя пассажирами таможенники остановили в пункте пропуска Мамоново-2. При досмотре авто инспекторы обнаружили в багажнике четыре картонные упаковки с моющим средством, внутри которых были плотно уложены полимерные пакеты с белым и коричневым веществами. На коробки отреагировала и служебная овчарка, обученная на поиск наркотиков. Предметы отправили на экспертизу», — сообщили в пресс-службе таможни.

«Специалисты определили, что в пакетах находится 5,5 кг гашиша и 11 кг синтетических наркотиков катинонов», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы РФ выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковной деревне Алферово. По данным следствия, ее организатор получал средства с Украины.