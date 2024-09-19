Москва, 19 сентября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы РФ выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковной деревне Алферово, заявила 19 сентября пресс-служба ФТС.

Анатолий Медведь/ТАСС

Лабораторию нашли, отследив передвижение фуры, которая перевозила запрещённые вещества из Казахстана. Таможенники установили личность получателя, им оказался 34-летний гражданин России. Он жил в арендованном доме, где производил наркотики. Мужчину задержали.

«Получая финансирование с Украины, так называемый аптекарь заказывал через интернет-магазины сырьё, варил метадон и передавал готовый наркотик сообщникам-кладменам», — сообщила пресс-служба.

Силовики в ходе обыска обнаружили в доме порошки, ёмкости с жидкостями, специальную стеклянную посуду, используемую в химических лабораториях. Они изъяли 103 кг сырья, из которого можно было бы изготовить 80 кг метадона.

Установлено, что произведённые в лаборатории наркотики сбывали в парках столицы и Московской области через «закладки». Стоимость изъятой партии на чёрном рынке составляет около 400 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ, предусматривающей контрабанду наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Наказание по ней предполагает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Как предавало ИА Регнум, в январе в Подмосковье сотрудники полиции также ликвидировали нарколабораторию. Они там обнаружили около 100 кг вещества, содержащего наркотическое средство. В ходе операции был задержан житель Москвы, против него возбудили уголовное дело.

В декабре 2023 года правоохранители пресекли канал сбыта наркотиков в Московской и Тульской областях. Они изъяли более 500 кг мефедрона альфа-PVP и около 700 л сырья для производства наркотиков.