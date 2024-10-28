Владивосток, 28 октября, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Американский сержант Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, рассказал «РИА Новости», что не намерен просить о помиловании, считая, что нарушил российский закон.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

«Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское законодательство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна», — пояснил Блэк.

При этом осужденный не исключил, что может вернуться в Америку в рамках обмена.

Как сообщало ИА Регнум, приговор осужденному в Приморском крае американскому военнослужащему Гордону Блэку оставили без изменений. Соответствующее решение 19 августа 2024 года вынес Первомайский районный суд Владивостока.

Приговор вступил в законную силу. 19 июня суд приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судья также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. рублей.

Пострадавшая отказалась от личного участия в суде, её интересы представлял прокурор.

Установлено, что в мае Блэк, находясь в квартире знакомой (он с ней приехал из Южной Коре) на улице Сахалинской во Владивостоке, в результате ссоры с силой схватил девушку за шею. Она восприняла это как реальную угрозу жизни. После этого американец самовольно взял из кошелька пострадавшей 10 тыс. рублей и потратил на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где его задержали.

Сторона обвинения просила приговорить Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии поселения, а также штрафу в размере 40 тыс. рублей. Его адвокат посчитала, что в действиях подзащитного нет состава преступления.

В минобороны США заявили, что военный отправился во Владивосток из Южной Кореи, не имея разрешения от руководства.