Елизово, Камчатский край, 28 октября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. На Камчатке в Елизовском районе в посёлке Пионерский на одной из крупнейших птицефабрик региона произошла вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин по птичьему гриппу

Министр сельского хозяйства Вячеслав Черныш сообщил, что во взятом специалистами отборе проб подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц.

В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике был зафиксирован повышенный падеж.

Отмечается, что власти Камчатки установят зону очага и угрожающей зоны в радиусе 5 км. Жителей попросили сообщать об обнаружении тел птиц в ветеринарную службу.

Птицефабрика «Пионерская» насчитывала поголовье кур около 200 тыс., а годовое производство яиц достигает 50 млн штук.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2), который был выявлен в Мексике. Речь идёт о первом лабораторно подтверждённом случае заражения человека во всём мире.

17 апреля у больного поднялась высокая температура, появились затруднённость дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. В больницу он обратился 24 апреля и в тот же день скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием.

Вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», заявил в январе 2024 года вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.