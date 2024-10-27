На крупнейшей птицефабрике Камчатки обнаружен птичий грип
На Камчатке на крупнейшей птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа
Елизово, Камчатский край, 28 октября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. На Камчатке в Елизовском районе в посёлке Пионерский на одной из крупнейших птицефабрик региона произошла вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.
Министр сельского хозяйства Вячеслав Черныш сообщил, что во взятом специалистами отборе проб подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц.
В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике был зафиксирован повышенный падеж.
Отмечается, что власти Камчатки установят зону очага и угрожающей зоны в радиусе 5 км. Жителей попросили сообщать об обнаружении тел птиц в ветеринарную службу.
Птицефабрика «Пионерская» насчитывала поголовье кур около 200 тыс., а годовое производство яиц достигает 50 млн штук.
Как сообщало ИА Регнум, в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2), который был выявлен в Мексике. Речь идёт о первом лабораторно подтверждённом случае заражения человека во всём мире.
17 апреля у больного поднялась высокая температура, появились затруднённость дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. В больницу он обратился 24 апреля и в тот же день скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием.
Вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», заявил в январе 2024 года вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.