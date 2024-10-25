Москва, 25 октября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про ловушку из штанов, упавшую с неба кость и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Александр Погожев ИА REGNUM Пельмени

Центральный федеральный округ

Москвич запутался в штанах: с такой проблемой пришлось разбираться спасателям. «Первый Московский» пишет, что мужчина «ноги засунул в руки» и вытащить обратно не смог. Позвонил спасателям, они приехали и вытащили руки. Но каково же было их удивление, когда через полчаса тот же самый мужчина позвонил снова и пожаловался, что запутался в одежде второй раз…

В подмосковной Балашихе многоквартирный дом встает по-деревенски: с петухами. Причиной стал житель, решивший завести в квартире кур. Петух кричит громко и в четыре утра будит всех. «Рай и Мкад» рассказывает, что есть и другие жалобы на птичью квартиру — в том числе на антисанитарию. Вопрос выселения петуха очень волнует жителей дома.

Северо-Западный федеральный округ

Ухтинцу дали квартиру «без очереди» — и он ждал ее 26 лет! «Усы Печорина» иронизируют по этому поводу и пытаются прикинуть, сколько пришлось бы ждать квартиру в очереди, и кто бы дождался — внуки или правнуки?

В Мурманске жители одного из дворов решили развесить необычные указатели, где написано, что здесь находятся «Лучшие ямы города». Таким необычным способом, пишет «Мурманск сейчас», они привлекают внимание к своим колдобинам. Неизвестно, поможет ли это быстрее отремонтировать ямы, но в любом случае акция вполне креативная и отчасти даже художественная.

Приволжский федеральный округ

«Новости Кирова» передают невероятную историю с криминальной подкладкой. 12-летняя кировчанка с инвалидностью, ходящая на костылях, увидела, как мужчина угрожает девушке и требует от неё телефон. Девочка стукнула хулигана по спине костылем, после чего он сбежал, а позже был задержан полицией.

«Странная штука», — удивляется пензенским светофорам «Сурский край». Их постоянно меняют. Сначала старые на новые, их на светодиодные. А когда поменяли, пошел… обратный процесс, потому что новейшие светофоры стали ломаться. Будет ли замена цикличной, никто не знает.

Южный федеральный округ

По набережной в Анапе гуляла девушка, как вдруг на нее сверху упала большая окровавленная кость. Попала в руку. Девушка обратилась в травмпункт, где ей диагностировали сильный ушиб. По словам «Страноведа», кость уронила чайка.

Беспредел устроили и голуби в Ростове-на-Дону. «Новости Ростова-на-Дону» передают: в одном из домов из-за дыр в крыше голуби не только устраивают гнездовье на чердаке, откуда постоянно несутся шум и вонь, но даже пролезают в квартиры. Управляющая компания на жалобы не реагирует. Возможно, не знает, как в таком случае поступать.

В Таганроге мужчина перебегал шоссе, врезался в маршрутку, упал. Та остановилась. Мужчина зашел в маршрутку и уехал… Он не пострадал, уточняет ЧП «Таганрог».

Северо-Кавказский федеральный округ

Сразу про несколько необычных сувениров с Кавказа рассказали местные телеграм-каналы. «Кавказ сегодня» хвалит высокогорную «соль ручной работы». Ее выпаривают из соленого родника в дагестанском селе. Жители уверяют, что соль гораздо вкуснее, чем фабричная. Поэтому стоит почти «на вес золота».

В Ставрополье решили удивить туристов ослами. Здесь работает ослиная ферма, где можно не только погладить ослов, но и попросить ослиного молока. На ферме уже 160 ослов. «Туристический потенциал регионов СКФО поистине велик!» — резюмируют «Стрелы Казбека».

Уральский федеральный округ

За участие в спортивном фестивале челябинской первокласснице подарили три пары кед. Замечателен размер: 44, 45 и 47. Зачем девочке такая громадная обувь, непонятно. «Короче, Челяба» узнал, что приз обещали поменять на более подходящий.

Коллекционер купил в Екатеринбурге старенький автобус «Икарус», от которого избавлялась городская транспортная служба, и решил, что тот может доехать до Москвы сам. Ошибся. Автобус проехал 1300 километров и сломался, передает «Бажовский сказ». Из ремонта решили сделать реалити-шоу под названием «Оживление мертвеца». В первой серии «мертвеца» не «оживили».

Сибирский федеральный округ

Благодаря коммунальщикам новосибирцы осваивают цирковые профессии эквилибристов. Такую новость передает «Зона 54». Дело в том, что рядом с многоквартирным домом выкопали громадную траншею, через которую можно перейти только по трубе. Вот и ходят по ней жильцы. Их дорога до дома выглядит настоящей полосой препятствий.

35-летний химик из Иркутска решил, что может использовать навыки для производства наркотиков. Купил дом за городом, устроил лабораторию. На днях туда пришли правоохранители. Иркутянин отнесся к задержанию фаталистски. Он признался, что понимал, чем все закончится. «Наши собственные «Во все тяжкие», — отмечает «Байкал без фильтров».

В Томске закончили тест-драйв новейшего электробуса «Генерал», и власти довольны результатами. Но есть нюанс. У города может не хватить денег на покупку такого модного транспорта. «Будет очень обидно: людей бесплатно покатали, а новый транспорт так и не купили», — комментирует «Томский очкарик».

Дальневосточный федеральный округ

«Еда давно минувших дней». Такой слоган могли бы носить пельмени, которые на днях купили в Амурской области. Пачка полуфабрикатов с индейкой была изготовлена в декабре 2021 года! «Порт Амур» пишет, что покупатели не обратили внимание на дату, пока не стали готовить пельмени. Они остались сырыми, даже когда всплыли, а внутри мясо оказалось желтым. Срок их годности истек два с половиной года назад.

В Петропавловске-Камчатском дошло до суда уголовное дело в отношении горожанки, которая прописала у себя почти двести мигрантов. Фигурантке грозит до трех лет лишения свободы. «Мачо с Авачо» задается вопросом: как так получилось, что сотрудники МФЦ и паспортного стола ничего не видели? Ладно бы речь шла о пяти или десяти иностранцах, но не о двух же сотнях в одной квартире!

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 1 ноября.