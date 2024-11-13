Москва, 13 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Встретиться с друзьями, побывать на поэтических чтениях, посмотреть фильм и даже издать книгу — всё это можно сделать в модельных библиотеках. Уже более 1190 таких современных и удобных пространств открыто в российских регионах по нацпроекту «Культура». А до конца 2024 года к ним добавятся ещё свыше 140.

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Обновленные культурные площадки ожидаемо становятся местом притяжения, и почти у каждой — своя концепция.

К примеру, одиннадцатая по счёту модельная библиотека в Курганской области погружает посетителей в пушкинскую эпоху. Дизайн-концепция «#Пушкин» предусматривает, в том числе, фантазийные детали в стиле поэтических салонов и современную функциональную классику.

Ещё одна отличительная черта новой библиотеки — точки доступа к Национальной электронной библиотеке. Они находятся в зале информационной культуры «Цифровой Пушкин». Для детей предусмотрено игровое пространство «Дворец сказок», а подросткам и молодежи выделена территория для досуга и развития — «Лицейский класс». А все крупные культурные мероприятия и выставки сотрудники курганской библиотеки проводят теперь в «Бальном зале». К тому же, заведение оснащено полноценным медиа-центром с видео- и мультстудией.

«Библиотека краеведческих открытий» появилась в нижегородском селе Сицкое. В ней планируют провести цикл мероприятий, которые ознакомят гостей с историей и культурой населённых пунктов округа. Особое внимание будет уделено ремёслам.

Так, помимо гончарного круга в библиотеку поступили интерактивный глобус, комплект оборудования для виртуальной реальности, интерактивная панель и более 300 экземпляров книг.

Особый упор библиотекари сделали на занятия по истории региона с юными читателями. Много наглядных материалов было собрано в походах и экспедициях по деревням во время реализации проекта «История сел и деревень земли Василевской-Чкаловской», получившего в 2021 году поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Сайт правительства Нижегородской области

«Мы много чего находили и сами издали книгу. Нам самим было интересно это все узнавать, и мы с таким же азартом, интересом рассказываем об этом детям. В таких стенах, в таком окружении заинтересовать ребят книгой будет еще легче, потому что они сами сюда придут», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Чкаловска Ирина Василевская.

Власти Нижегородской области отмечают, что такие культурные центры, как открывшаяся модельная библиотека, максимально важны.

«Суть модельной библиотеки в том, что увеличивается вариативность времяпрепровождения для человека. Тем не менее, мы не перестаем быть уверенными, что книга — это основной источник знаний, и вокруг нее здесь все обустроено с душой, высокопрофессионально, максимально комфортно», — поделилась замминистра культуры Нижегородской области Ирина Вагина.

Открытие модельной библиотеки стало важным культурным событием и для жителей села Усть-Кулом в Коми. Здесь тоже решили сделать уклон на местный колорит, чтобы знакомить читателей с самобытным миром Верхней Вычегды — этнической группы, проживающей в районах верхнего течения реки Вычегда и её притоков на протяжении многих веков.

«Усть-Куломская центральная библиотека — место в районе знаковое, год ее основания — 1899-й. За 125 лет библиотека прошла длинный путь становления — от скромной избы — читальни до модельной библиотеки нового поколения», — отмечает директор Усть-Куломской библиотеки Галина Пашнина.

После реконструкции пространство библиотеки полностью преобразилось, стало современным и удобным, появились новые площадки. К примеру, мини-типография предназначена для того, чтобы издавать небольшие по тиражу литературные сборники произведений местных писателей. Помимо этого, читателям теперь доступны более четырёх тысяч экземпляров новых книг — от бестселлеров до технической литературы.

А в саратовском посёлке Ровное открылась библиотека нового поколения, в которой создали интеллектуальное космическое пространство. Всё внутреннее наполнение представляет собой космический корабль, поделённый на функциональные зоны. Они посвящены Юрию Гагарину. По словам авторов проекта, эта библиотека станет вселенной для творчества и поможет молодому поколению развивать интерес к науке и технике.

«С момента своего образования и до сего дня, на всех этапах своей истории библиотека является средоточием культурной жизни района», — отмечает директор Ровенской межпоселенческой центральной библиотеки Светлана Сопова.

Она считает, что главная задача культурного пространства — предоставление полной, доступной и качественной информации.

«Мы стараемся не останавливаться на достигнутом. Мы растем, развиваемся, совершенствуемся, у нас большие планы», — подчеркнула она.

К слову, местный колорит и исторический опыт Саратовской области можно прочувствовать не только посетив местные учреждения культуры, но и изучив региональные промыслы.

Например, совсем недавно было мало что известно о саратовской глиняной игрушке. Этот уникальный региональный промысел был практически забыт, но благодаря поддержке «Газпрома», ставшего в 2023 году финалистом Национальной премии «Наш вклад» с культурно-образовательным проектом «Саратовская глиняная игрушка — возрождение», более миллиона человек смогли познакомиться с коллекциями и методикой изготовления необычных игрушек в 37 краеведческих районных музеях. Причём, более двух тысяч детей и свыше 1,3 тысячи взрослых стали участниками творческих мастер-классов, где их обучали легендарной лепке и декорированию.

Национальная премия «Наш вклад» — первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижение национальных целей. Её участники по собственной инициативе в формате социальной благотворительности реализуют проекты, соответствующие целям и задачам национальных проектов. Всем финалистам Премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

Как сообщало ИА Регнум, благодаря реализации нацпроекта «Культура» творчество, искусство, образовательные практики становятся доступнее для каждого жителя страны. Модельные библиотеки, обновлённые детские школы искусств, Национальная электронная библиотека, оцифрованные спектакли и фильмы из коллекции Госфильмофонда — всё это и многое другое доступно бесплатно. Найти ближайшую к дому библиотеку, где есть все условия для развития творческих способностей, работы и общения, можно на сайте новаябиблиотека.рф.