Ханты-Мансийск, 25 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В школу № 9 в Ханты-Мансийске поставили новое современное оборудование и средства для обучения. Учебное заведение, в котором обучается почти тысяча школьников, поддержало предприятие «РН-Юганскнефтегаз» (входит в комплекс «Роснефти») в рамках соглашения о сотрудничестве «Роснефти» с правительством региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поставила учебное оборудование в школу в Ханты-Мансийске

Так, в школу поставили наборы по робототехнике, которые позволяют ученикам развивать навыки программирования и конструирования. Новые интерактивные панели делают процесс обучения наглядным и доступным, позволяя демонстрировать учебные материалы во всех современных форматах.

Демонстрационные наборы и пособия для занятий химией позволяют проводить все виды опытов и экспериментов, предусмотренных образовательной программой. В свою очередь, приборы и оборудование помогают ученикам на уроках физики лучше понимать закономерности и практическое значение изучаемых процессов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поставила учебное оборудование в школу в Ханты-Мансийске

Кроме того, школьные кабинеты полностью укомплектованы интерактивным цифровым оборудованием и оргтехникой. Также в школе оборудовали кабинет для российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Особое внимание уделено созданию благоприятных условий для детей с особенностями развития, для них оборудован кабинет для индивидуальных занятий с психологом и педагогом адаптивной физкультуры.