Челябинск, 25 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Начальника ОВД города Коркино в Челябинской области 25 октября отстранят от исполнения обязанностей, также будет назначена служебная проверка. Об этом сообщил глава ГУ МВД по региону Сергей Космачев.

«Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранён от исполнения служебных обязанностей и назначена служебная проверка», — сказал Космачев в Коркине на встрече с местными жителями.

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