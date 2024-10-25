Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Они обсудили объемы жилищного строительства в регионе и главные объекты.

Правительство Камчатского края Глава Камчатки Владимир Солодов и министр строительства РФ Ирек Файзуллин

Глава Камчатки рассказал, что на сегодняшний день возведение Камчатской краевой больницы и нового аэропорта находятся «на финишной прямой».

«Уже со следующего года жители Камчатки смогут оценить комфорт нового аэровокзального комплекса и качество медицинских услуг в краевой больнице», — сказал Солодов.

Кроме того, на Камчатке началось строительство регазификационной установки, которая станет важным шагом к энергетической независимости региона. По словам губернатора, Камчатский край также реализует проекты, чтобы к 2026–2027 гг. уйти от мазутной зависимости.

«Камчатский край показывает хорошие результаты по объемам жилищного строительства», — подчеркнул губернатор. По его данным, по итогам 2024 года регион приблизится к планке ввода нового жилья в 90 тыс. кв. м. Показатель за последние четыре года вырос в три раза.