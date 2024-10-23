Мурманск, 23 октября, 2024, 21:15 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» провели памятные и просветительские мероприятия в 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, сообщила пресс-служба движения.

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Так, для учеников одной из начальных школ «Волонтёры Победы» Мурманской области провели исторический урок «Оборона Заполярья». Они рассказали школьникам о трудностях ведения войны на Севере, о мужестве солдат и самоотверженном труде в тылу.

«Мы внуки и правнуки тех, кто сохранил для всего мира главную ценность — жить под мирным небом. И мы многое должны помнить, чтобы не повторились события, которые и сегодня у нас вызывают страх, ужас, слёзы и горечь», — сказала руководитель школьного отряда «Волонтёры Победы» в Терском районе Анастасия Прокопьева.

Школьникам подарили уникальные альбомы-раскраски «Защитникам Заполярья посвящается…» о памятных местах в Мурманской области, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Также «Волонтёры Победы» Мурманской области приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню. По окончании мероприятия присутствующим представили тематическое мультимедийное шоу «Реквием».

Региональный руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Мурманской области Сергей Михеев отметил, что подвиги героев ВОВ стали примером для многих поколений.

В Орловской области для студентов Многопрофильного колледжа прошёл исторический урок. Волонтёры рассказали о героизме красноармейцев и Северного флота, которые не допустили захвата Кольского полуострова и незамерзающего порта Мурманск.

Для студентов Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа провели исторический квест «Заполярье». Также волонтёры рассказали историю защитников Севера и основные исторические факты о событиях Великой Отечественной войны, имевших место в 1944 году.

Как передавало ИА Регнум, в 80-ю годовщину освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия» при поддержке Фонда президентских грантов выпустили фильм «Код доступа: операция «Багратион».