Москва, 3 июля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В 80-ю годовщину освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия» при поддержке Фонда президентских грантов выпустили фильм «Код доступа: операция «Багратион», сообщается в пресс-релизе общественного движения.

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы»

По информации «Волонтёров Победы», повествование видеосюжета затронуло события с 22 июня 1941 года по 3 июля 1944 года. В видеорассказе представлена история партизанского движения, ключевых событий военных лет и героев-освободителей.

Отмечается, что съёмки проходили в исторических и памятных местах Минска. В мемориальном комплексе «Курган Славы», в бывшем концлагере и нынешнем мемориальном комплексе «Тростенец» и в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Показ фильма транслировался на официальных ресурсах движения. По его завершении была проведена викторина. Первые десять участников, давшие наиболее оперативные и правильные ответы на вопросы, получили призы от «Волонтёров Победы» и «Единой России».

Помимо этого, в стенах Музея Победы на Поклонной горе прошло торжественное открытие выставки «Операция «Багратион». Соглашение о сотрудничестве подписали Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова и Директор музея Владимир Воропаев. Этот шаг позволит наладить взаимодействие между Союзными государствами, обмениваться опытом и создавать совместные проекты в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Москве 22 июня прошёл премьерный показ документального фильма «Бессмертный Сталинград». Кинокартина объединила подвиги, личные истории из жизни детей Сталинграда, рассказ о людях, которые сегодня отстаивают интересы России и многое другое.