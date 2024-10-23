Киев, 23 октября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Правительство Украины собирается сократить число забронированных военнообязанных и отправить их в территориальные центры комплектации (ТЦК — украинский аналог военкомата) для дальнейшей мобилизации, сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«По словам источников, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони — отправить в ТЦК», — сказано в публикации.

Собеседник издания уточнил, что на данный момент на Украине бронь от мобилизации имеют полтора млн мужчин. При этом все их данные уже направлены в военкомат. Авторы публикации указали, что украинское правительство намерено лишить этих людей брони.

Затем прямо на предприятия будут направляться сотрудники военкоматов и проводить мобилизационные рейды, имея на руках все данные работников. При этом, по информации источника, большинство граждан не попадут в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), поскольку после отмены брони многие сотрудники предприятий бросят работу или попытаются откупиться.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что оказались забронированы 1,5 млн украинцев от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.